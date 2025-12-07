Napoli ny serieledare efter seger mot Juventus

Napoli vann med 2–1 mot Juventus

Napoli avgjorde i 78:e minuten.

Rasmus Höjlund tvåmålsskytt för Napoli

Napoli leder nu Serie A efter hemmaseger med 2–1 (1–0) mot Juventus. Napoli leder serien en poäng före Inter. Juventus ligger på sjunde plats i tabellen.

Rasmus Höjlund blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 78 minuter.

Napoli–Juventus – mål för mål

Rasmus Höjlund öppnade målskyttet assisterad av David Neres redan i sjunde minuten och gav Napoli ledningen.

Kenan Yildiz slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Weston McKennie och kvitterade för Juventus.

Rasmus Höjlund, återigen, gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Det här var Napolis sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Juventus andra uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 25 januari.

Söndag 14 december spelar Napoli borta mot Udinese 15.00 och Juventus mot Bologna borta 20.45.

Napoli–Juventus 2–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (7) Rasmus Höjlund (David Neres), 1–1 (59) Kenan Yildiz (Weston McKennie), 2–1 (78) Rasmus Höjlund.

Varningar, Napoli: Alessandro Buongiorno, Sam Beukema. Juventus: Pierre Kalulu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 3-1-1

Juventus: 2-2-1

Nästa match:

Napoli: Udinese, borta, 14 december

Juventus: Bologna, borta, 14 december