Napoli segrade mot Milan i toppmötet
Det var toppmöte i Serie A när Napoli tog emot andraplacerade Milan. Napoli vann matchen med 1–0 (0–0).
Matteo Politano blev matchhjälte efter 79 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Napoli höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.
Det här innebär att Napoli nu har fem segrar i följd i Serie A.
Napoli–Milan – mål för mål
För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Milan är på tredje plats.
Lagens första möte för säsongen vann Milan med 2–1.
Napoli tar sig an Parma i nästa match borta söndag 12 april 15.00. Milan möter Udinese hemma lördag 11 april 18.00.
Napoli–Milan 1–0 (0–0)
Serie A, Diego Armando Maradona
Mål: 1–0 (79) Matteo Politano.
Varningar, Napoli: Matteo Politano, Alessandro Buongiorno.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Napoli: 5-0-0
Milan: 3-0-2
