Napoli segrade mot Milan i toppmötet

Napoli segrade – 1–0 mot Milan

Napolis femte seger på de senaste sex matcherna

Matteo Politano avgjorde för Napoli

Det var toppmöte i Serie A när Napoli tog emot andraplacerade Milan. Napoli vann matchen med 1–0 (0–0).

Matteo Politano blev matchhjälte efter 79 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Napoli höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Det här innebär att Napoli nu har fem segrar i följd i Serie A.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Milan är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Milan med 2–1.

Napoli tar sig an Parma i nästa match borta söndag 12 april 15.00. Milan möter Udinese hemma lördag 11 april 18.00.

Napoli–Milan 1–0 (0–0)

Serie A, Diego Armando Maradona

Mål: 1–0 (79) Matteo Politano.

Varningar, Napoli: Matteo Politano, Alessandro Buongiorno.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 5-0-0

Milan: 3-0-2

Nästa match:

Napoli: Parma, borta, 12 april 15.00

Milan: Udinese, hemma, 11 april 18.00