Napoli tog klar seger mot Sassuolo

Napoli vann med 2–0 mot Sassuolo

Scott Mctominay avgjorde för Napoli

Napoli höll nollan

Napoli startade bra i matchen mot Sassuolo på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Serie A.

Sassuolo–Napoli – mål för mål

Gästande Napoli tog en tidig ledning. Scott Mctominay slog till, redan i 17:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Kevin De Bruyne träff och ökade ledningen för Napoli. Det blev också matchens sista mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Napoli med 6–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 januari.

Nästa motstånd för Napoli är Cagliari. Lagen möts lördag 30 augusti 20.45.

Sassuolo–Napoli 0–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (17) Scott Mctominay, 0–2 (57) Kevin De Bruyne.

Varningar, Sassuolo: Domenico Berardi, Ismael Kone. Napoli: Lorenzo Lucca.

Nästa match:

Napoli: Cagliari, hemma, 30 augusti