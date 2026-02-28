Napoli tog kommandot från start mot Verona

Napoli segrade – 2–1 mot Verona

Romelu Lukaku avgjorde för Napoli

Veronas tredje raka förlust

Napoli hade greppet från start i matchen i Serie A mot Verona på lördagen. Laget gjorde 1–0 redan efter två minuters spel genom Rasmus Höjlund. Till slut blev det seger 2–1 (1–0) borta på Stadio M. A. Bentegodi.

Romelu Lukaku stod för Napolis avgörande mål på övertid.

Torino nästa för Napoli

Napoli startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Rasmus Höjlund till.

Jean-Daniel Akpa Akpro slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Verona. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Romelu Lukaku slog till och gjorde 1–2 för Napoli.

Verona har en oavgjord och fyra förluster och 2–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för Verona är Bologna. Lagen möts söndag 8 mars 15.00 på Stadio Renato Dell’Ara. Napoli tar sig an Torino hemma fredag 6 mars 20.45.

Verona–Napoli 1–2 (0–1)

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Mål: 0–1 (2) Rasmus Höjlund, 1–1 (64) Jean-Daniel Akpa Akpro, 1–2 (90) Romelu Lukaku.

Varningar, Verona: Tomas Suslov, Abdou Harroui, Jean-Daniel Akpa Akpro, Paolo Sammarco. Napoli: Eljif Elmas, Juan Jesus, Romelu Lukaku, Antonio Vergara, Antonio Conte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-1-4

Napoli: 3-1-1

Nästa match:

Verona: Bologna, borta, 8 mars 15.00

Napoli: Torino, hemma, 6 mars 20.45