Napoli vann toppmötet med Roma

Napolis nionde seger

Roma nu fjärde, Napoli på andra plats

Napoli utan insläppt mål

Det var två topplag som möttes i Serie A under söndagen när Roma tog emot tredjeplacerade Napoli. Napoli vann matchen med 1–0 (1–0).

David Neres stod för Napolis avgörande mål efter 36 minuter.

Det här var Napolis femte nolla den här säsongen.

David Neres bakom Napolis avgörande

Roma har tre vinster och två förluster och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–3 i målskillnad. Det här var Napolis femte uddamålsseger.

Det här betyder att Roma nu ligger på fjärde plats i tabellen och Napoli är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

Nästa motstånd för Napoli är Juventus. Lagen möts söndag 7 december 20.45.

Roma–Napoli 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (36) David Neres.

Varningar, Roma: Stephan El Shaarawy, Bryan Cristante, Evan Ndicka, Tommaso Baldanzi. Napoli: Stanislav Lobotka, Mathias Olivera, Sam Beukema.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-0-2

Napoli: 3-1-1

Nästa match:

Napoli: Juventus, hemma, 7 december