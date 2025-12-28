Napolis Rasmus Höjlund sänkte Cremonese
- Rasmus Höjlund matchvinnare för Napoli
- Napoli höll nollan
- Fiorentina nästa för Cremonese
Napoli tog en säker seger på bortaplan mot Cremonese i Serie A. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter två mål av Rasmus Höjlund i första halvleken.
Napoli höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Segern var Napolis fjärde på de senaste fem matcherna.
Lazio nästa för Napoli
Rasmus Höjlund slog till redan i 13:e minuten och gav Napoli en tidig ledning.
Napoli ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken på nytt genom Rasmus Höjlund. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Napoli med 2–0.
Den 26 april möts lagen återigen, då på Diego Armando Maradona.
Nästa motstånd för Napoli är Lazio. Lagen möts söndag 4 januari 12.30 på Stadio Olimpico, Rome.
Cremonese–Napoli 0–2 (0–2)
Serie A, Stadio Giovanni Zini
Mål: 0–1 (13) Rasmus Höjlund, 0–2 (45) Rasmus Höjlund.
Varningar, Cremonese: Tommaso Barbieri, Federico Bonazzoli. Napoli: Juan Jesus, Scott McTominay.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cremonese: 2-1-2
Napoli: 4-0-1
Nästa match:
Napoli: Lazio, borta, 4 januari 12.30
