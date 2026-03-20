Napolis starka svit mot Cagliari fortsätter

Seger för Napoli med 1–0 mot Cagliari

Napolis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Scott McTominay matchvinnare för Napoli

Cagliari är ett motstånd som verkar passa bra för Napoli. På fredagen tog Napoli ännu en seger borta mot just Cagliari. Matchen i Serie A slutade 1–0 (1–0). Det var Napolis femte raka seger mot just Cagliari.

Scott McTominay blev matchhjälte efter två minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Napolis tionde nolla den här säsongen.

Det här innebär att Napoli nu har fyra segrar i följd i Serie A.

Milan nästa för Napoli

Cagliari har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Napoli ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 15:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Napoli vunnit.

Lördag 4 april 15.00 spelar Cagliari borta mot Sassuolo. Napoli möter Milan hemma på Diego Armando Maradona måndag 6 april 20.45.

Cagliari–Napoli 0–1 (0–1)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 0–1 (2) Scott McTominay.

Varningar, Cagliari: Alberto Dossena, Ze Pedro. Napoli: Stanislav Lobotka, Mathias Olivera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 0-2-3

Napoli: 4-0-1

Nästa match:

Cagliari: Sassuolo, borta, 4 april 15.00

Napoli: Milan, hemma, 6 april 20.45