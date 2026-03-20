Napolis starka svit mot Cagliari fortsätter

FotbollDirekt
  • Seger för Napoli med 1–0 mot Cagliari

  • Napolis fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Scott McTominay matchvinnare för Napoli

Cagliari är ett motstånd som verkar passa bra för Napoli. På fredagen tog Napoli ännu en seger borta mot just Cagliari. Matchen i Serie A slutade 1–0 (1–0). Det var Napolis femte raka seger mot just Cagliari.

Scott McTominay blev matchhjälte efter två minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Napolis tionde nolla den här säsongen.

Det här innebär att Napoli nu har fyra segrar i följd i Serie A.

Milan nästa för Napoli

Cagliari har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Napoli ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 15:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Napoli vunnit.

Lördag 4 april 15.00 spelar Cagliari borta mot Sassuolo. Napoli möter Milan hemma på Diego Armando Maradona måndag 6 april 20.45.

Cagliari–Napoli 0–1 (0–1)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 0–1 (2) Scott McTominay.

Varningar, Cagliari: Alberto Dossena, Ze Pedro. Napoli: Stanislav Lobotka, Mathias Olivera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 0-2-3

Napoli: 4-0-1

Nästa match:

Cagliari: Sassuolo, borta, 4 april 15.00

Napoli: Milan, hemma, 6 april 20.45

