Napolis starka svit mot Cagliari fortsätter
- Seger för Napoli med 1–0 mot Cagliari
- Napolis fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Scott McTominay matchvinnare för Napoli
Cagliari är ett motstånd som verkar passa bra för Napoli. På fredagen tog Napoli ännu en seger borta mot just Cagliari. Matchen i Serie A slutade 1–0 (1–0). Det var Napolis femte raka seger mot just Cagliari.
Scott McTominay blev matchhjälte efter två minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var Napolis tionde nolla den här säsongen.
Det här innebär att Napoli nu har fyra segrar i följd i Serie A.
Milan nästa för Napoli
Cagliari har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
Napoli ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 15:e plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Napoli vunnit.
Lördag 4 april 15.00 spelar Cagliari borta mot Sassuolo. Napoli möter Milan hemma på Diego Armando Maradona måndag 6 april 20.45.
Cagliari–Napoli 0–1 (0–1)
Serie A, Unipol Domus
Mål: 0–1 (2) Scott McTominay.
Varningar, Cagliari: Alberto Dossena, Ze Pedro. Napoli: Stanislav Lobotka, Mathias Olivera.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cagliari: 0-2-3
Napoli: 4-0-1
Nästa match:
Cagliari: Sassuolo, borta, 4 april 15.00
Napoli: Milan, hemma, 6 april 20.45
