Nardin Mulahusejnovic bakom Noahs kryss mot Uni Craiova

Kryss mellan Uni Craiova och Noah

Nardin Mulahusejnovic kvitterade i 73:e minuten

Rapid Wien nästa motståndare för Uni Craiova

Uni Craiova gjorde 1–0 i första halvlek genom Monday Bassey Etim hemma mot Noah i Conference League herr. I andra halvlek kvitterade Noah genom Nardin Mulahusejnovic i 73:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Uni Craiova–Noah – mål för mål

Monday Bassey Etim gjorde 1–0 till Uni Craiova i 38:e minuten. Det dröjde till den 73:e minuten innan Nardin Mulahusejnovic kvitterade för Noah. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Nästa motstånd för Noah är Sigma Olomouc. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.

Uni Craiova–Noah 1–1 (1–0)

Conference League herr, Stadionul Ion Oblemenco

Mål: 1–0 (38) Monday Bassey Etim, 1–1 (73) Nardin Mulahusejnovic.

Varningar, Uni Craiova: Nicusor Bancu, Assad Al Islam Al Hamlawi. Noah: Yan Eteki.

Nästa match:

Noah: Sigma Olomouc, hemma, 6 november