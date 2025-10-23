Nardin Mulahusejnovic bakom Noahs kryss mot Uni Craiova
- Kryss mellan Uni Craiova och Noah
- Nardin Mulahusejnovic kvitterade i 73:e minuten
- Rapid Wien nästa motståndare för Uni Craiova
Uni Craiova gjorde 1–0 i första halvlek genom Monday Bassey Etim hemma mot Noah i Conference League herr. I andra halvlek kvitterade Noah genom Nardin Mulahusejnovic i 73:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Uni Craiova–Noah – mål för mål
Nästa motstånd för Noah är Sigma Olomouc. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.
Uni Craiova–Noah 1–1 (1–0)
Conference League herr, Stadionul Ion Oblemenco
Mål: 1–0 (38) Monday Bassey Etim, 1–1 (73) Nardin Mulahusejnovic.
Varningar, Uni Craiova: Nicusor Bancu, Assad Al Islam Al Hamlawi. Noah: Yan Eteki.
Nästa match:
Noah: Sigma Olomouc, hemma, 6 november
