Nardin Mulahusejnovic enda målskytt när Noah föll

Sigma Olomouc vann med 2–1 mot Noah

Abdoulaye Sylla matchvinnare för Sigma Olomouc

Noah nu 17:e, Sigma Olomouc på 19:e plats

Noah förlorade mötet med Sigma Olomouc hemma med 1–2 (1–2) i Conference League herr på torsdagen.

Celje nästa för Sigma Olomouc

Sigma Olomouc fick en bra start på matchen när Filip Slavicek gjorde målet redan i tionde minuten.

I 21:a minuten kvitterade Noah när Nardin Mulahusejnovic hittade rätt framspelad av Takuto Oshima.

Sigma Olomouc tog ledningen på nytt i 24:e minuten när Abdoulaye Sylla hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Sigma Olomouc med 2–1.

Det här betyder att Noah nu ligger på 17:e plats i tabellen och Sigma Olomouc är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Noah är Aberdeen. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Pittodrie Stadium.

Noah–Sigma Olomouc 1–2 (1–2)

Conference League herr

Mål: 0–1 (10) Filip Slavicek, 1–1 (21) Nardin Mulahusejnovic (Takuto Oshima), 1–2 (24) Abdoulaye Sylla.

Varningar, Noah: Imran Oulad Omar, Nardin Mulahusejnovic. Sigma Olomouc: Filip Slavicek, Radim Breite.

Nästa match:

Noah: Aberdeen FC, borta, 27 november