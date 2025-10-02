Nardin Mulahusejnovic gjorde avgörande målet för Noah mot Rijeka
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Noah vann med 1–0 mot Rijeka
- Nardin Mulahusejnovic avgjorde för Noah
- Noahs starka defensiv briljerade
Noah vann med 1–0 på hemmaplan mot Rijeka i Conference League herr. Matchens enda mål stod Nardin Mulahusejnovic för i första halvleken.
Noah–Rijeka – mål för mål
Nästa motstånd för Noah är Uni Craiova. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Stadionul Ion Oblemenco.
Noah–Rijeka 1–0 (1–0)
Conference League herr
Mål: 1–0 (6) Nardin Mulahusejnovic.
Varningar, Noah: Helder Ferreira, Gustavo Sangare.
Utvisningar, .
Nästa match:
Noah: Universitatea Craiova 1948, borta, 23 oktober
Den här artikeln handlar om: