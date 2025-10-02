Nardin Mulahusejnovic gjorde avgörande målet för Noah mot Rijeka

Noah vann med 1–0 mot Rijeka

Nardin Mulahusejnovic avgjorde för Noah

Noahs starka defensiv briljerade

Noah vann med 1–0 på hemmaplan mot Rijeka i Conference League herr. Matchens enda mål stod Nardin Mulahusejnovic för i första halvleken.

Nästa motstånd för Noah är Uni Craiova. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Stadionul Ion Oblemenco.

Noah–Rijeka 1–0 (1–0)

Conference League herr

Mål: 1–0 (6) Nardin Mulahusejnovic.

Varningar, Noah: Helder Ferreira, Gustavo Sangare.

Utvisningar, .

Noah: Universitatea Craiova 1948, borta, 23 oktober