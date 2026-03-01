Nathan Ngoy matchhjälte för Lille mot Nantes
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Lille-seger med 1–0 mot Nantes
- Nathan Ngoy avgjorde för Lille
- Andra raka segern för Lille
Lille vann med 1–0 (0–0) hemma mot Nantes i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Nathan Ngoy.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Lilles målvakter höll nollan.
Lille–Nantes – mål för mål
Lille har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 3–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nantes har en vinst och fyra förluster och 4–7 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Lille med 2–0.
Söndag 8 mars 17.15 spelar Lille hemma mot Lorient. Nantes möter Angers hemma på Stade de la Beaujoire lördag 7 mars 17.00.
Lille–Nantes 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
Mål: 1–0 (90) Nathan Ngoy.
Varningar, Lille: Benjamin Andre, Olivier Giroud, Nathan Ngoy. Nantes: Mohamed Kaba.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 2-2-1
Nantes: 1-0-4
Nästa match:
Lille: Lorient, hemma, 8 mars 17.15
Nantes: Angers SCO, hemma, 7 mars 17.00
Den här artikeln handlar om: