Nathan Ngoy matchhjälte för Lille mot Nantes

Lille-seger med 1–0 mot Nantes

Lille vann med 1–0 (0–0) hemma mot Nantes i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Nathan Ngoy.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Lilles målvakter höll nollan.

Lille–Nantes – mål för mål

Lille har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 3–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nantes har en vinst och fyra förluster och 4–7 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Lille med 2–0.

Söndag 8 mars 17.15 spelar Lille hemma mot Lorient. Nantes möter Angers hemma på Stade de la Beaujoire lördag 7 mars 17.00.

Lille–Nantes 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 1–0 (90) Nathan Ngoy.

Varningar, Lille: Benjamin Andre, Olivier Giroud, Nathan Ngoy. Nantes: Mohamed Kaba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-2-1

Nantes: 1-0-4

Nästa match:

Lille: Lorient, hemma, 8 mars 17.15

Nantes: Angers SCO, hemma, 7 mars 17.00