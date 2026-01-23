Neiva fixade kryss på övertid för AVS mot Casa Pia

Oavgjort i mötet mellan Casa Pia och AVS

Guilherme Neiva kvitterade på tilläggstid

Casa Pia nu 16:e, AVS på 18:e plats

AVS gick mot förlust när laget på fredagen mötte Casa Pia i Primeira Liga herr på Estadio Municipal de Rio Maior. Hemmalaget hade ledningen med 3–2 i slutet av matchen, men på övertid slog Guilherme Neiva till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för AVS.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Casa Pia.

Casa Pia–AVS – mål för mål

Casa Pia började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog David Sousa till.

Direkt efter pausen ökade Gaizka Larrazabal Casa Pias ledning. I 65:e minuten slog Korede Osundina till och gjorde 3–0. I 75:e minuten reducerade Nene för AVS på straff. Nene såg till att AVS reducerade igen i 90:e minuten på straff. Kvitteringen kom på övertid när Guilherme Neiva slog till och gjorde mål för AVS. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Casa Pia stannar därmed på 16:e plats och AVS sist, på 18:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Casa Pia med 2–0.

I nästa match, måndag 2 februari möter Casa Pia Porto hemma på Estadio Municipal de Rio Maior 21.45 medan AVS spelar hemma mot Braga 19.45.

Casa Pia–AVS 3–3 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Rio Maior

Mål: 1–0 (5) David Sousa, 2–0 (50) Gaizka Larrazabal, 3–0 (65) Korede Osundina, 3–1 (75) Nene, 3–2 (90) Nene, 3–3 (90) Guilherme Neiva.

Varningar, Casa Pia: Cassiano, Joao Goulart, Abdu Conte. AVS: Pedro Lima, Daniel Rivas, Ruben Semedo, Roni, Kiki Afonso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 1-2-2

AVS: 0-2-3

Nästa match:

Casa Pia: FC Porto, hemma, 2 februari 21.45

AVS: SC Braga, hemma, 2 februari 19.45