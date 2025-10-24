Nemanja Gudeljs mål räckte inte när Sevilla föll mot Real Sociedad

Real Sociedad-seger med 2–1 mot Sevilla

Mikel Oyarzabal med två mål för Real Sociedad

Andra raka nederlaget för Sevilla

Bortalaget Sevilla fick se sig besegrat av Real Sociedad i fredagens match i La Liga. 2–1 (2–1) slutade matchen.

Real Sociedad–Sevilla – mål för mål

Mikel Oyarzabal öppnade målskyttet på straff redan i 19:e minuten och gav Real Sociedad en tidig ledning.

Sevilla kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Nemanja Gudelj.

Real Sociedad tog ledningen på nytt i 36:e minuten när Mikel Oyarzabal återigen fick träff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Real Sociedad med 2–1.

Real Sociedad har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sevilla har två vinster och tre förluster och 8–8 i målskillnad. Förlusten var Sevillas fjärde uddamålsförlust.

Real Sociedads nya tabellposition är 14:e plats medan Sevilla är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Real Sociedad som så sent som den 23 oktober låg på 20:e plats.

Den 3 maj möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Sevilla är Atletico Madrid. Lagen möts lördag 1 november 16.15 på Wanda Metropolitano.

Real Sociedad–Sevilla 2–1 (2–1)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (19) Mikel Oyarzabal, 1–1 (30) Nemanja Gudelj, 2–1 (36) Mikel Oyarzabal.

Varningar, Real Sociedad: Mikel Oyarzabal. Sevilla: Jose Carmona, Djibril Sow, Lucien Agoume.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 2-1-2

Sevilla: 2-0-3

Nästa match:

Sevilla: Atletico de Madrid, borta, 1 november