Nene räddade poäng i 87:e minuten mot Gil Vicente

Kryss mellan AVS och Gil Vicente

Nene kvitterade i 87:e minuten

Guimaraes nästa motståndare för AVS

Det såg ut att bli förlust för AVS mot Gil Vicente på söndagen i Primeira Liga herr. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men i 87:e minuten slog Nene till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för AVS.

Det var elfte matchen i rad utan seger för AVS.

AVS–Gil Vicente – mål för mål

Gil Vicente började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Santi Garcia till på pass av Santi Murilo. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Nene slog till och gjorde mål för AVS framspelad av Pedro Lima. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var AVS:s tredje oavgjorda match den här säsongen.

Den 3 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för AVS är Guimaraes. Lagen möts fredag 28 november 21.15. Gil Vicente tar sig an Tondela hemma lördag 29 november 21.30.

AVS–Gil Vicente 1–1 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (5) Santi Garcia (Santi Murilo), 1–1 (87) Nene (Pedro Lima).

Varningar, AVS: Gustavo Assuncao. Gil Vicente: Ze Carlos, Santi Garcia, Marvin Elimbi Gilbert, Gustavo Varela.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-2-3

Gil Vicente: 3-1-1

Nästa match:

AVS: Vitoria Guimaraes, borta, 28 november

Gil Vicente: Tondela, hemma, 29 november