Newcastle besegrade Crystal Palace – avgjorde i andra halvlek

Newcastle vann med 2–0 mot Crystal Palace

Bruno Guimaraes matchvinnare för Newcastle

Andra raka segern för Newcastle

Newcastle vann hemma i Premier League mot Crystal Palace efter en stark andra halvlek. Första halvleken i söndagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Newcastle och vann med slutade 2–0.

Newcastle höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Leeds nästa för Newcastle

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 71:a minuten innan Bruno Guimaraes gav Newcastle ledningen.

Malick Thiaw ökade Newcastles ledning med knappa kvarten kvar. 2–0-målet blev matchens sista.

I nästa match, onsdag 7 januari möter Newcastle Leeds hemma på St James’ Park 21.15 medan Crystal Palace spelar hemma mot Aston Villa 20.30.

Newcastle–Crystal Palace 2–0 (0–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (71) Bruno Guimaraes, 2–0 (78) Malick Thiaw.

Varningar, Newcastle: Anthony Gordon. Crystal Palace: Tyrick Mitchell, Marc Guehi, Brennan Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-1-2

Crystal Palace: 0-1-4

Nästa match:

Newcastle: Leeds Utd, hemma, 7 januari 21.15

Crystal Palace: Aston Villa, hemma, 7 januari 20.30