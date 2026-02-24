Newcastle går vidare till åttondelsfinal

Seger för Newcastle med 9–3 totalt

Sven Botman avgjorde för Newcastle

Andra raka segern för Newcastle

Newcastle är vinnare totalt i 16-delsfinal i Champions League mot Qarabag. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 3–2 till Newcastle, vilket betyder att Newcastle står som segrare med totala resultatet 9–3.

Newcastle–Qarabag – mål för mål

Sandro Tonali gjorde 1–0 till Newcastle efter bara fyra minuter. I sjätte minuten slog Joelinton och såg till att Newcastle ökade ledningen till 2–0 efter pass från Harvey Barnes.

Direkt efter pausen nätade Camilo Duran framspelad av Jonathan Montiel och reducerade åt Qarabag. I 52:a minuten nätade Sven Botman framspelad av Kieran Trippier och gjorde 3–1. Qarabag reducerade till 3–2 bara fem minuter senare genom Elvin Jafarquliyev på passning från Marko Jankovic. Fler mål än så blev det inte för Qarabag.

Newcastle–Qarabag 3–2 (2–0), 9–3 totalt

16-delsfinal i Champions League, St James’ Park

Mål: 1–0 (4) Sandro Tonali, 2–0 (6) Joelinton (Harvey Barnes), 2–1 (51) Camilo Duran (Jonathan Montiel), 3–1 (52) Sven Botman (Kieran Trippier), 3–2 (57) Elvin Jafarquliyev (Marko Jankovic).

Varningar, Qarabag: Pedro Bicalho.