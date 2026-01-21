Newcastle kvalklart efter seger mot PSV

Newcastle vann med 3–0 mot PSV

Yoane Wissa matchvinnare för Newcastle

Andra raka nederlaget för PSV

Efter en bra säsong i Champions League är Newcastle nu klart för kval. Det efter seger, 3–0 (2–0), på hemmaplan mot PSV.

Det här var Newcastles fjärde nolla den här säsongen.

Newcastle–PSV – mål för mål

Yoane Wissa öppnade målskyttet redan i åttonde minuten och gav Newcastle en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimme genom Anthony Gordon med assist av Yoane Wissa.

Harvey Barnes gjorde också 3–0 i 65:e minuten.

Newcastle har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSV har två vinster, en oavgjord och två förluster och 13–10 i målskillnad.

För Newcastle gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan PSV är på 22:a plats. Ett fint lyft för Newcastle som låg på 13:e plats så sent som den 20 januari.

På onsdag 28 januari 21.00 spelar Newcastle borta mot PSG och PSV hemma mot Bayern München.

Newcastle–PSV 3–0 (2–0)

Champions League, St James’ Park

Mål: 1–0 (8) Yoane Wissa, 2–0 (30) Anthony Gordon (Yoane Wissa), 3–0 (65) Harvey Barnes.

Varningar, Newcastle: Sandro Tonali, Bruno Guimaraes. PSV: Armando Obispo, Joey Veerman, Yarek Gasiorowski, Kilian Sildillia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 3-1-1

PSV: 2-1-2

Nästa match:

Newcastle: Paris Saint-Germain, borta, 28 januari 21.00

PSV: Bayern München, hemma, 28 januari 21.00