Newcastle vann – Anthony Gordon matchvinnare

Seger för Newcastle med 4–0 mot Union Saint-Gilloise

Anthony Gordon gjorde två mål för Newcastle

Nick Woltemade matchvinnare för Newcastle

Newcastle besegrade Union Saint-Gilloise på bortaplan i onsdagens match i Champions League. 0–4 (0–2) slutade matchen.

Det var Newcastles första seger, efter förlusten med 1–2 mot Barcelona i första matchen.

Anthony Gordon med två mål för Newcastle

Newcastle fick en bra start på matchen. Nick Woltemade slog till framspelad av Sandro Tonali, redan i 17:e minuten.

Newcastle gjorde också 0–2 strax före paus, genom Anthony Gordon på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Anthony Gordon återigen på straff och ökade ledningen för Newcastle.

Newcastle gjorde också 0–4 genom Harvey Barnes på pass av William Osula i 80:e minuten.

Nästa motstånd för Newcastle är Benfica. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00 på St James’ Park.

Union Saint-Gilloise–Newcastle 0–4 (0–2)

Champions League

Mål: 0–1 (17) Nick Woltemade (Sandro Tonali), 0–2 (43) Anthony Gordon, 0–3 (64) Anthony Gordon, 0–4 (80) Harvey Barnes (William Osula).

Varningar, Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Kamiel Van De Perre, Marc Philipp Giger. Newcastle: Joelinton.

Nästa match:

Newcastle: SL Benfica, hemma, 21 oktober