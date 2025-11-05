Newcastle vann hemma mot Atlethic Bilbao

Newcastle vann med 2–0 mot Atlethic Bilbao

Dan Burn avgjorde för Newcastle

Tredje raka segern för Newcastle

Newcastle hade ledningen i halvtid mot Atlethic Bilbao på hemmaplan på onsdagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Champions League.

Resultatet betyder också att Newcastle har hållit nollan i tre matcher i rad.

Newcastle–Atlethic Bilbao – mål för mål

Dan Burn öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Newcastle en tidig ledning. Direkt efter pausen ökade Joelinton Newcastles ledning. Det blev också matchens sista mål.

För Newcastle gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Atlethic Bilbao är på 27:e plats.

Nästa motstånd för Newcastle är Marseille. Lagen möts tisdag 25 november 21.00 på Orange Velodrome.

Newcastle–Atlethic Bilbao 2–0 (1–0)

Champions League, St James’ Park

Mål: 1–0 (11) Dan Burn, 2–0 (49) Joelinton.

Varningar, Atlethic Bilbao: Aitor Paredes, Jesus Areso.

Nästa match:

Newcastle: Olympique Marseille, borta, 25 november