Nico Williams matchhjälte när Atlethic Bilbao sänkte Real Oviedo

Atlethic Bilbao segrade – 1–0 mot Real Oviedo

Nico Williams avgjorde för Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao höll nollan

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Atlethic Bilbao vann med 1–0 (1–0) hemma mot Real Oviedo i La Liga.

Atlethic Bilbao–Real Oviedo – mål för mål

Atlethic Bilbao har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Oviedo har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var Atlethic Bilbaos femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Real Oviedos andra uddamålsförlust.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Atlethic Bilbao är Barcelona. Lagen möts lördag 22 november 16.15 på Camp Nou. Real Oviedo tar sig an Rayo Vallecano hemma söndag 23 november 14.00.

Atlethic Bilbao–Real Oviedo 1–0 (1–0)

La Liga, San Mamés

Mål: 1–0 (25) Nico Williams.

Varningar, Atlethic Bilbao: Inigo Ruiz De Galarreta. Real Oviedo: Aaron Escandell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 2-1-2

Real Oviedo: 0-2-3

Nästa match:

Atlethic Bilbao: FC Barcelona, borta, 22 november

Real Oviedo: Rayo Vallecano, hemma, 23 november