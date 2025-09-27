Nicolas Madsen bakom Queens Park Rangers kryss mot Sheffield Wednesday

1–1 mellan Sheffield Wednesday och Queens Park Rangers

Nicolas Madsen kvitterade i 48:e minuten

Sheffield Wednesday nu 23:e, Queens Park Rangers på nionde plats

Sheffield Wednesday gjorde 1–0 i första halvlek genom Dominic Iorfa hemma mot Queens Park Rangers i Championship. I andra halvlek kvitterade Queens Park Rangers genom Nicolas Madsen i 48:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Sheffield Wednesday–Queens Park Rangers – mål för mål

Sheffield Wednesday tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Dominic Iorfa. Direkt efter pausen gjorde Nicolas Madsen mål på straff och kvitterade för Queens Park Rangers. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Sheffield Wednesdays andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Sheffield Wednesday ligger kvar på 23:e plats och Queens Park Rangers på nionde plats i tabellen. Ett fint lyft för Queens Park Rangers som låg på 22:a plats så sent som den 29 augusti.

Den 4 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Sheffield Wednesday Birmingham borta på tisdag 30 september 20.45. Queens Park Rangers möter Oxford United onsdag 1 oktober 21.00 hemma.

Sheffield Wednesday–Queens Park Rangers 1–1 (1–0)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 1–0 (30) Dominic Iorfa, 1–1 (48) Nicolas Madsen.

Varningar, Sheffield Wednesday: Barry Bannan, Svante Ingelsson. Queens Park Rangers: Karamoko Dembele, Liam Morrison.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 1-2-2

Queens Park Rangers: 3-1-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Birmingham City, borta, 30 september

Queens Park Rangers: Oxford Utd, hemma, 1 oktober