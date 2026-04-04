Nicolo Fagioli matchhjälte när Fiorentina sänkte Verona

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Fiorentina vann med 1–0 (0–0) borta mot Verona i Serie A.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Fiorentinas målvakter höll nollan.

Verona har en vinst och fyra förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fiorentina har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Verona ligger på 20:e och sista plats i tabellen efter matchen medan Fiorentina ligger på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Verona med 2–1.

Lördag 11 april 15.00 spelar Verona borta mot Torino. Fiorentina möter Lazio hemma på Artemio Franchi, Firenze måndag 13 april 20.45.

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Mål: 0–1 (82) Nicolo Fagioli (Jack Harrison).

Varningar, Verona: Rafik Belghali, Roberto Gagliardini, Victor Nelsson.

Utvisningar, Verona: Tomas Suslov.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 1-0-4

Fiorentina: 2-2-1

