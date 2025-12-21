Nikola Vlasic gjorde avgörande målet för Torino mot Sassuolo

Torino-seger med 1–0 mot Sassuolo

Nikola Vlasic matchvinnare för Torino

Andra raka segern för Torino

Torino vann med 1–0 på bortaplan mot Sassuolo i Serie A. Matchens enda mål stod Nikola Vlasic för i andra halvleken.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Torino höll nollan.

Cagliari nästa för Torino

Sassuolo har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har två vinster och tre förluster och 6–10 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 maj på Stadio Olimpico Grande Torino.

Nästa motstånd för Torino är Cagliari. Lagen möts lördag 27 december 15.00 på Stadio Olimpico Grande Torino.

Sassuolo–Torino 0–1 (0–0)

Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore

Mål: 0–1 (66) Nikola Vlasic.

Varningar, Sassuolo: Nemanja Matic, Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes. Torino: Ivan Ilic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 1-2-2

Torino: 2-0-3

Nästa match:

Torino: Cagliari, hemma, 27 december 15.00