Nino Marcellis mål räckte inte för Slovan Bratislava

KuPS vann med 3–1 mot Slovan Bratislava

Piotr Parzyszek matchvinnare för KuPS

Tredje förlusten i följd för Slovan Bratislava

Slovan Bratislava blev besegrade av KuPS på bortaplan i Conference League herr, där matchen på torsdagen slutade 3–1 (1–1).

KuPS–Slovan Bratislava – mål för mål

Nino Marcelli gjorde 1–0 till Slovan Bratislava efter bara tre minuter på pass av Andraz Sporar.

KuPS kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Clinton Antwi framspelad av Doni Arifi. Direkt efter pausen ökade Piotr Parzyszek KuPS:s ledning framspelad av Bob Nii Armah.

Och med nio minuter kvar att spela ökade KuPS ledningen genom Jaakko Oksanen. Oksanen fullbordade därmed KuPS:s vändning.

För tabellens utseende betyder det här att KuPS ligger på elfte plats medan Slovan Bratislava är på 34:e plats.

Nästa motstånd för Slovan Bratislava är Rayo Vallecano. Lagen möts torsdag 27 november 18.45.

KuPS–Slovan Bratislava 3–1 (1–1)

Conference League herr

Mål: 0–1 (3) Nino Marcelli (Andraz Sporar), 1–1 (41) Clinton Antwi (Doni Arifi), 2–1 (48) Piotr Parzyszek (Bob Nii Armah), 3–1 (81) Jaakko Oksanen.

Varningar, KuPS: Ibrahim Cisse. Slovan Bratislava: Kevin Wimmer, Danylo Ignatenko, Rahim Ibrahim.

Nästa match:

Slovan Bratislava: Rayo Vallecano, hemma, 27 november