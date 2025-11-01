Nio raka segrar för Bayern München – efter 3–0 mot Bayer Leverkusen
- Seger för Bayern München med 3–0 mot Bayer Leverkusen
- Bayern Münchens nionde seger på de senaste nio matcherna
- Serge Gnabry avgjorde för Bayern München
Serieledande Bayern München och femteplacerade Bayer Leverkusen hade båda en riktigt bra form. Men Bayern München vann lördagens möte på Allianz Arena och har därmed nio raka segrar i Bundesliga. Bayer Leverkusen däremot fick se sin svit med sju matcher med poäng i rad bruten. Matchen slutade 3–0 (3–0).
Det här var Bayern Münchens sjätte nolla den här säsongen.
Bayern München–Bayer Leverkusen – mål för mål
Serge Gnabry gav Bayern München ledningen i 25:e minuten.
Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel genom Nicolas Jackson.
Bayern München ökade ledningen till 3–0 i 43:e minuten.
Den 14 mars möts lagen återigen, då på BayArena.
Bayern München möter Union Berlin i nästa match borta lördag 8 november 15.30. Bayer Leverkusen möter samma dag Heidenheim hemma.
Bayern München–Bayer Leverkusen 3–0 (3–0)
Bundesliga, Allianz Arena
Mål: 1–0 (25) Serge Gnabry, 2–0 (31) Nicolas Jackson, 3–0 (43) Självmål.
Varningar, Bayern München: Leon Goretzka. Bayer Leverkusen: Ibrahim Maza.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bayern München: 5-0-0
Bayer Leverkusen: 4-0-1
Nästa match:
Bayern München: Union Berlin, borta, 8 november
Bayer Leverkusen: FC Heidenheim, hemma, 8 november
