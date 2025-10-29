Niza för tuffa för Lille – förlust med 0–2

Niza-seger med 2–0 mot Lille

Sofiane Diop matchvinnare för Niza

Tredje raka segern för Niza

Lille förlorade på bortaplan i Ligue 1 herr mot Niza, med 0–2 (0–1).

Niza–Lille – mål för mål

Niza tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Sofiane Diop på straff. 2–0-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Isak Jansson slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Lille ligger på sjunde plats i tabellen och Niza är på åttonde plats. Niza var tolva i tabellen för tolv dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 19 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Pierre Mauroy.

Nästa motstånd för Lille är Angers. Lagen möts söndag 2 november 17.15 på Stade Pierre Mauroy.

Niza–Lille 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 1–0 (29) Sofiane Diop, 2–0 (87) Isak Jansson.

Varningar, Niza: Antoine Mendy, Charles Vanhoutte, Tiago Gouveia. Lille: Benjamin Andre, Hakon Arnar Haraldsson, Ayyoub Bouaddi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 3-2-0

Lille: 2-1-2

Nästa match:

Lille: Angers SCO, hemma, 2 november