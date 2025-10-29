Niza för tuffa för Lille – förlust med 0–2
- Niza-seger med 2–0 mot Lille
- Sofiane Diop matchvinnare för Niza
- Tredje raka segern för Niza
Lille förlorade på bortaplan i Ligue 1 herr mot Niza, med 0–2 (0–1).
Niza–Lille – mål för mål
Niza tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Sofiane Diop på straff. 2–0-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Isak Jansson slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Lille ligger på sjunde plats i tabellen och Niza är på åttonde plats. Niza var tolva i tabellen för tolv dagar sedan, men har fått ett lyft.
Den 19 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Pierre Mauroy.
Nästa motstånd för Lille är Angers. Lagen möts söndag 2 november 17.15 på Stade Pierre Mauroy.
Niza–Lille 2–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Allianz Rivera
Mål: 1–0 (29) Sofiane Diop, 2–0 (87) Isak Jansson.
Varningar, Niza: Antoine Mendy, Charles Vanhoutte, Tiago Gouveia. Lille: Benjamin Andre, Hakon Arnar Haraldsson, Ayyoub Bouaddi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Niza: 3-2-0
Lille: 2-1-2
Nästa match:
Lille: Angers SCO, hemma, 2 november
Den här artikeln handlar om: