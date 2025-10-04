Noah Okafor enda målskytt när Leeds föll
- Tottenham vann med 2–1 mot Leeds
- Mohammed Kudus avgjorde för Tottenham
- Noah Okafor gjorde målet för Leeds
Leeds räckte inte till mot Tottenham på hemmaplan i Premier League. Matchen på lördagen slutade 2–1 (1–1) till Tottenham.
Mohammed Kudus blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 57 minuter.
Aston Villa nästa för Tottenham
Mathys Tel gav Tottenham ledningen i 23:e minuten framspelad av Mohammed Kudus.
Leeds kvitterade till 1–1 i 34:e minuten när Noah Okafor fick träff. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Mohammed Kudus träff och avgjorde matchen.
Det här var Leeds andra uddamålsförlust den här säsongen.
Nästa motstånd för Leeds är Burnley. Lagen möts lördag 18 oktober 16.00.
Leeds–Tottenham 1–2 (1–1)
Premier League, Elland Road
Mål: 0–1 (23) Mathys Tel (Mohammed Kudus), 1–1 (34) Noah Okafor, 1–2 (57) Mohammed Kudus.
Varningar, Leeds: Ethan Ampadu, Noah Okafor. Tottenham: Cristian Romero, Mohammed Kudus, Joao Palhinha.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Leeds: 1-2-2
Tottenham: 2-2-1
Nästa match:
Leeds: Burnley FC, borta, 18 oktober
