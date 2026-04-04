Linköping besegrade BK Häcken Utveckling efter Noelle Bond-Flaszas dubbel

Linköping vann med 3–0 mot BK Häcken Utveckling

Hemmalaget Linköping tog hem de tre poängen efter seger mot BK Häcken Utveckling i Elitettan. 3–0 (1–0) slutade matchen på lördagen.

– Det var väldigt svåra förhållanden och det påverkade definitivt hur vi spelade matchen – men jag är glad för lagets skull att vi fick tre mål, tre poäng och höll nollan, kommenterade Linköpings huvudtränare Charlie Mitchell.

Linköping har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Göteborg i premiären.

Noelle Bond-Flasza öppnade målskyttet efter förarbete från Jonna Andersson redan i 17:e minuten och gav Linköping ledningen.

Emma Viklund ökade Linköpings ledning med knappa kvarten kvar. Linköping gjorde också 3–0 genom Noelle Bond-Flasza i 86:e minuten.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 april. Då möter Linköping Jitex BK på Bilbörsen Arena 15.00. BK Häcken Utveckling tar sig an Umeå borta 14.00.

Linköping–BK Häcken Utveckling 3–0 (1–0)

Elitettan, Bilbörsen Arena

Mål: 1–0 (17) Noelle Bond-Flasza (Jonna Andersson), 2–0 (80) Emma Viklund, 3–0 (86) Noelle Bond-Flasza.

