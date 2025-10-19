Nordic United FC har fem raka segrar – vann mot Haninge med 6–0

Nordic United FC-seger med 6–0 mot Haninge

Nordic United FC:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Nordic United FC:s Shirko Shhab fyramålsskytt

Nordic United FC är i bra form just nu. På söndagen kom seger nummer fem i rad, efter 6–0 (1–0) hemma mot Haninge. Det innebär också att Haninge har fem raka förluster i Ettan norra herr.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Nordic United FC:s Shirko Shhab, som stod för hela fyra mål i matchen.

Lorent Mehmeti gjorde dom andra två målen för Nordic United FC.

Lorent Mehmeti bakom Nordic United FC:s seger

Nordic United FC tog ledningen i 33:e minuten genom Lorent Mehmeti. Direkt efter pausen ökade Lorent Mehmeti Nordic United FC:s ledning.

I 52:a minuten nätade Shirko Shhab och gjorde 3–0.

Bara fyra minuter senare var det Shirko Shhab som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 4–0.

Nordic United FC gjorde också 5–0 fem minuter senare genom Shirko Shhab som med målet fullbordade sitt hattrick.

Nordic United FC gjorde också 6–0 genom Shirko Shhab i 65:e minuten.

Med tre omgångar kvar är Nordic United FC i serieledning medan Haninge är på 14:e plats.

Nordic United FC tar sig an Sollentuna FK i nästa match borta lördag 25 oktober 13.00. Haninge möter Team TG hemma söndag 26 oktober 16.00.

Nordic United FC–Haninge 6–0 (1–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (33) Lorent Mehmeti, 2–0 (46) Lorent Mehmeti, 3–0 (52) Shirko Shhab, 4–0 (56) Shirko Shhab, 5–0 (61) Shirko Shhab, 6–0 (65) Shirko Shhab.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nordic United FC: 5-0-0

Haninge: 0-0-5

Nästa match:

Nordic United FC: Sollentuna FK, borta, 25 oktober

Haninge: Team TG FF, hemma, 26 oktober