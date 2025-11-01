Nordic United FC tog klar seger mot Karlberg

Nordic United FC segrade – 4–1 mot Karlberg

Nordic United FC:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Amar Eminovic matchvinnare för Nordic United FC

Nordic United FC startade bra i matchen mot Karlberg på bortaplan på lördagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–1 i matchen i Ettan norra herr.

Det innebär 14:e matchen i rad utan förlust för Nordic United FC.

Karlberg–Nordic United FC – mål för mål

Aziz Harabi öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Nordic United FC ledningen.

I 25:e minuten gjorde också laget 0–2 när Amar Eminovic slog till. Karlberg reducerade till 1–2 i 61:a minuten.

I 66:e minuten slog Aziz Harabi till på nytt och gjorde 1–3.

Amar Eminovic såg till att Nordic United FC ökade ledningen med nio minuter kvar att spela.

Med en omgång kvar är Karlberg på åttonde plats i tabellen medan Nordic United FC leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nordic United FC med 4–3.

Nästa motstånd för Karlberg är Sollentuna FK. Nordic United FC tar sig an FC Arlanda hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

Karlberg–Nordic United FC 1–4 (0–2)

Ettan norra herr, Kristinebergs IP

Mål: 0–1 (7) Aziz Harabi, 0–2 (25) Amar Eminovic, 1–2 (61) Självmål, 1–3 (66) Aziz Harabi, 1–4 (81) Amar Eminovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlberg: 0-3-2

Nordic United FC: 4-1-0

Nästa match:

Karlberg: Sollentuna FK, borta, 9 november

Nordic United FC: FC Arlanda, hemma, 9 november