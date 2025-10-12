Nordic United FC upp i topp efter seger mot Gefle

Nordic United FC vann med 2–0 mot Gefle

Nordic United FC:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Onyedikachukwu Samuel Nnamani matchvinnare för Nordic United FC

Nordic United FC är nu serieledare i Ettan norra herr efter seger, 0–2 (0–0), borta mot Gefle. Nordic United FC leder serien en poäng före Hammarby TFF. Gefle ligger på 13:e plats i tabellen.

Det här innebär att Nordic United FC nu har fyra segrar i följd i Ettan norra herr och har fem raka segrar på bortaplan.

Gefle–Nordic United FC – mål för mål

Onyedikachukwu Samuel Nnamani gjorde 1–0 till gästande Nordic United FC med åtta minuter kvar att spela.

0–2-målet kom på tilläggstid när Shirko Shhab slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Nordic United FC med 3–0.

I nästa match möter Gefle FC Stockholm Internazionale borta på lördag 18 oktober 13.00. Nordic United FC möter Haninge söndag 19 oktober 16.00 hemma.

Gefle–Nordic United FC 0–2 (0–0)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 0–1 (82) Onyedikachukwu Samuel Nnamani, 0–2 (90) Shirko Shhab.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 1-2-2

Nordic United FC: 4-1-0

Nästa match:

Gefle: Stockholm Internazionale, borta, 18 oktober

Nordic United FC: IFK Haninge, hemma, 19 oktober