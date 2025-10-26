Norrby fortsätter skörda segrar hemma – vann med 4–0 mot IFK Skövde

Norrby-seger med 4–0 mot IFK Skövde

Norrbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Andersson matchvinnare för Norrby

Norrby gillar att spela på hemmaplan. På Borås Arena mot IFK Skövde kom nämligen hemmaseger nummer sju i rad i Ettan södra herr. Matchen slutade 4–0 (1–0).

– Klart det är extra motiverande att spela hemma såklart. Sedan är vi i ett underbart läge där vi har chans på kval eller till och med att kunna gå upp direkt. Det gör att vi kör lite extra. Nu gäller det att fortsätta och jaga på, tyckte Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar, efter matchen.

Husqvarna nästa för Norrby

Norrby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Max Andersson till. Direkt efter pausen ökade Chisomnazu Chika Chidi Norrbys ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Teo Helge träff och ökade ledningen för Norrby.

Till slut kom också 4–0-målet genom Alen Krasnici i 78:e minuten.

Norrby har fyra segrar och en förlust och 11–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Skövde har två vinster och tre förluster och 6–11 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Norrby på tredje plats i tabellen medan IFK Skövde är på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann IFK Skövde FK med 1–0.

Nästa motstånd för Norrby är Husqvarna. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Borås Arena.

Norrby–IFK Skövde 4–0 (1–0)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 1–0 (4) Max Andersson, 2–0 (47) Chisomnazu Chika Chidi, 3–0 (58) Teo Helge, 4–0 (78) Alen Krasnici.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 4-0-1

IFK Skövde: 2-0-3

Nästa match:

Norrby: Husqvarna FF, hemma, 1 november