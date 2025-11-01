Norrby fortsätter skörda segrar hemma – vann med 4–1 mot Husqvarna

Norrby vann med 4–1 mot Husqvarna

Norrbys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Max Andersson gjorde två mål för Norrby

Norrby gillar att spela på hemmaplan. På Borås Arena mot Husqvarna kom nämligen hemmaseger nummer åtta i rad i Ettan södra herr. Matchen slutade 4–1 (0–1).

– Återigen gör vi en mycket bra match, starkt att fortsätta jobba efter att de gör sitt första mål. Borås arena är en borg, vi bestämde oss tidigt att det inte skulle vara lätt för motståndarna att spela fotboll här. Sedan spelar vi inför familj, vänner och stora Norrby-hjärtan som stöttar oss i vått och torrt. Nu tar vi helg och fokuserar på nästa final, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar.

Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson tyckte till om matchen:

– Vi gör en riktigt bra match fram till deras kvittering till 1–1. Efter det blev det en mental kollaps och vi släpper in två hörnmål på sju minuter. Det är givetvis alldeles för klent och dåligt. Stora felet för vår del var att vi inte gjorde fler än ett mål i första halvlek. Vi borde gjort mer med tanke på de chanser vi hade, vår kamp fortsätter nu i sista omgången.

Det här var Norrbys tionde nolla den här säsongen.

Norrbys Max Andersson tvåmålsskytt

Husqvarna startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Svante Svedin slog till redan i nionde minuten. I 68:e minuten nätade Max Andersson och kvitterade för Norrby.

I 71:a minuten gav Max Andersson Norrby ledningen.

Bara fyra minuter senare var det Johannes Engvall som såg till att laget ökade ledningen till 3–1.

4–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Jamie Bichis slog till och gjorde mål.

Nästa motstånd för Norrby är FC Trollhättan. Husqvarna tar sig an Rosengård hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Norrby–Husqvarna 4–1 (0–1)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 0–1 (9) Svante Svedin, 1–1 (68) Max Andersson, 2–1 (71) Max Andersson, 3–1 (75) Johannes Engvall, 4–1 (86) Jamie Bichis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 4-0-1

Husqvarna: 2-0-3

Nästa match:

Norrby: FC Trollhättan, borta, 8 november

Husqvarna: FC Rosengård 1917, hemma, 8 november