Norrby vann borta mot FC Trollhättan

Norrby vann med 3–2 mot FC Trollhättan

Norrbys nionde seger på de senaste tio matcherna

Chisomnazu Chika Chidi matchvinnare för Norrby

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Norrby, som vann borta mot FC Trollhättan med 3–2 (2–2) i Ettan södra herr på lördagen. Segermålet för Norrby stod Chisomnazu Chika Chidi för efter 86 minuter.

Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar tyckte till om matchen:

– En sagolik seger. Jag har inte ord för dessa killar som skulle göra dem rättvisa. Nu har vi kvalet att fokusera på.

FC Trollhättan–Norrby – mål för mål

Alen Krasnici slog till redan i 18:e minuten och gav gästande Norrby en tidig ledning.

I 37:e minuten kvitterade FC Trollhättan när Hugo Tilly fick träff.

Norrby tog ledningen på nytt i 38:e minuten när Jamie Bichis slog till.

Bara fem minuter senare var det Hugo Tilly som såg till att FC Trollhättan kvitterade till 2–2. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Chisomnazu Chika Chidi slog till och gjorde 2–3 för Norrby.

Det här var FC Trollhättans fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrbys sjätte uddamålsseger.

FC Trollhättan–Norrby 2–3 (2–2)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 0–1 (18) Alen Krasnici, 1–1 (37) Hugo Tilly, 1–2 (38) Jamie Bichis, 2–2 (43) Hugo Tilly, 2–3 (86) Chisomnazu Chika Chidi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 3-0-2

Norrby: 4-0-1