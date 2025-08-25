Norrköping-seger med 2–1 mot Öster

Avgörande målet kom i 81:a minuten.

David Moberg Karlsson gjorde två mål för Norrköping

Bortalaget Norrköping tog en uddamålsseger i matchen mot Öster på Spiris Arena 1, Växjö. Laget vann matchen i Allsvenskan på måndagen med 2–1 (1–0).

Öster–Norrköping – mål för mål

Matchen var mållös till Norrköping tog ledningen i 37:e minuten, genom David Moberg Karlsson framspelad av Moutaz Neffati. Direkt efter pausen ökade David Moberg Karlsson Norrköpings ledning på pass av Isak Andri Sigurgeirsson.

Med nio minuter kvar att spela reducerade Öster genom Magnus Christensen på pass av Mattis Adolfsson. Mer än så blev det dock inte för Öster.

Det här var Östers sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrköpings fjärde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Norrköping nu ligger på tionde plats. Öster är på 14:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Norrköping med 4–3.

Söndag 31 augusti spelar Öster borta mot Hammarby 16.30 och Norrköping mot Djurgården hemma 14.00 på Platinumcars Arena.

Öster–Norrköping 1–2 (0–1)

Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (37) David Moberg Karlsson (Moutaz Neffati), 0–2 (52) David Moberg Karlsson (Isak Andri Sigurgeirsson), 1–2 (81) Magnus Christensen (Mattis Adolfsson).

Varningar, Öster: Mattis Adolfsson, Ivan Kricak, Magnus Christensen. Norrköping: Kevin Höög Jansson, Moutaz Neffati, Theo Krantz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Öster: 1-3-1

Norrköping: 2-1-2

Nästa match:

Öster: Hammarby IF, borta, 31 augusti

Norrköping: Djurgårdens IF, hemma, 31 augusti