Norwich City avgjorde i första halvlek mot Sheffield Wednesday

Norwich City vann med 2–0 mot Sheffield Wednesday

Mathias Kvistgaarden avgjorde för Norwich City

Elfte raka förlusten för Sheffield Wednesday

Onsdagens matchen mellan Norwich City och Sheffield Wednesday i Championship avgjordes redan i första halvleken. Hemmalaget Norwich City ledde med 2–0 i paus och resultatet stod sig matchen ut.

Norwich City höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Norwich City–Sheffield Wednesday – mål för mål

Mathias Kvistgaarden gjorde 1–0 för Norwich City efter en dryg halvtimme. 2–0 kom i 38:e minuten när Edmond-Paris Maghoma fick träff på pass av Jacob Wright. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Norwich City med 2–0.

Det här betyder att Norwich City ligger på 17:e plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats.

I nästa match, lördag 28 februari möter Norwich City Leicester borta på King Power Stadium 13.30 medan Sheffield Wednesday spelar hemma mot Southampton 16.00.

Norwich City–Sheffield Wednesday 2–0 (2–0)

Championship, Carrow Road

Mål: 1–0 (31) Mathias Kvistgaarden, 2–0 (38) Edmond-Paris Maghoma (Jacob Wright).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 3-0-2

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Norwich City: Leicester City FC, borta, 28 februari 13.30

Sheffield Wednesday: Southampton FC, hemma, 28 februari 16.00