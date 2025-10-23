Nottingham Forest segrade mot Porto

Nottingham Forest vann med 2–0 mot Porto

Morgan Gibbs-White matchvinnare för Nottingham Forest

Nottingham Forest utan insläppt mål

Nottingham Forest tog greppet om hemmamatchen mot Porto på torsdagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Europa League slutade 2–0.

Sturm Graz nästa för Nottingham Forest

Nottingham Forest tog en tidig ledning när Morgan Gibbs-White nätade på straff redan i 19:e minuten. Igor Jesus ökade Nottingham Forests ledning på straff i 77:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Sturm Graz. Lagen möts torsdag 6 november 18.45 på Merkur Arena.

Nottingham Forest–Porto 2–0 (1–0)

Europa League, City Ground

Mål: 1–0 (19) Morgan Gibbs-White, 2–0 (77) Igor Jesus.

Varningar, Nottingham Forest: Murillo, Igor Jesus. Porto: Francisco Moura, Gabriel Veiga.

Nästa match:

Nottingham Forest: SK Sturm Graz, borta, 6 november