Nottingham Forest vann mot Liverpool på Anfield

Nottingham Forest segrade – 3–0 mot Liverpool

Murillo avgjorde för Nottingham Forest

Andra raka segern för Nottingham Forest

I första halvlek tog Nottingham Forest greppet om bortamatchen mot Liverpool på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 3–0.

Liverpool–Nottingham Forest – mål för mål

Murillo gjorde 1–0 till gästerna Nottingham Forest i 33:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Nicolo Savona Nottingham Forests ledning på passning från Morgan Gibbs-White.

Nottingham Forest gjorde också 0–3 genom Morgan Gibbs-White i 78:e minuten.

Liverpool har en vinst och fyra förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Nottingham Forest är på 16:e plats. Liverpool har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 7 november låg laget på tredje plats.

I nästa match möter Liverpool West Ham borta och Nottingham Forest möter Brighton hemma. Båda matcherna spelas söndag 30 november 15.05.

Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (0–1)

Premier League, Anfield

Mål: 0–1 (33) Murillo, 0–2 (46) Nicolo Savona (Morgan Gibbs-White), 0–3 (78) Morgan Gibbs-White.

Varningar, Liverpool: Ryan Gravenberch, Federico Chiesa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 1-0-4

Nottingham Forest: 2-1-2

Nästa match:

Liverpool: West Ham Utd, borta, 30 november

Nottingham Forest: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 30 november