Nottingham Forest vann mot Liverpool på Anfield
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Nottingham Forest segrade – 3–0 mot Liverpool
- Murillo avgjorde för Nottingham Forest
- Andra raka segern för Nottingham Forest
I första halvlek tog Nottingham Forest greppet om bortamatchen mot Liverpool på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 3–0.
Liverpool–Nottingham Forest – mål för mål
Murillo gjorde 1–0 till gästerna Nottingham Forest i 33:e minuten.
Direkt efter pausen ökade Nicolo Savona Nottingham Forests ledning på passning från Morgan Gibbs-White.
Nottingham Forest gjorde också 0–3 genom Morgan Gibbs-White i 78:e minuten.
Liverpool har en vinst och fyra förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.
För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Nottingham Forest är på 16:e plats. Liverpool har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 7 november låg laget på tredje plats.
I nästa match möter Liverpool West Ham borta och Nottingham Forest möter Brighton hemma. Båda matcherna spelas söndag 30 november 15.05.
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Premier League, Anfield
Mål: 0–1 (33) Murillo, 0–2 (46) Nicolo Savona (Morgan Gibbs-White), 0–3 (78) Morgan Gibbs-White.
Varningar, Liverpool: Ryan Gravenberch, Federico Chiesa.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Liverpool: 1-0-4
Nottingham Forest: 2-1-2
Nästa match:
Liverpool: West Ham Utd, borta, 30 november
Nottingham Forest: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 30 november
Den här artikeln handlar om: