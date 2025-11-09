Nottingham Forest vinnare igen – efter nio matcher utan seger

Nottingham Forest vann med 3–1 mot Leeds

Morgan Gibbs-White avgjorde för Nottingham Forest

Andra förlusten i följd för Leeds

Det blev tio matcher. Men nu har Nottingham Forest till slut vunnit i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Leeds, med 3–1 (1–1).

Nottingham Forest–Leeds – mål för mål

Lukas Nmecha slog till redan i 13:e minuten och gav gästerna Leeds en tidig ledning.

Ibrahim Sangare fann nätet och såg till att Nottingham Forest kvitterade till 1–1 i 15:e minuten. Nottingham Forest gjorde också 2–1 i 68:e minuten när Morgan Gibbs-White fick träff.

3–1-målet kom på stopptid när Elliot Anderson slog till och gjorde mål på straff. Anderson fullbordade därmed lagets vändning.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Liverpool. Lagen möts lördag 22 november 16.00 på Anfield. Leeds tar sig an Aston Villa hemma söndag 23 november 15.00.

Nottingham Forest–Leeds 3–1 (1–1)

Premier League, City Ground

Mål: 0–1 (13) Lukas Nmecha, 1–1 (15) Ibrahim Sangare, 2–1 (68) Morgan Gibbs-White, 3–1 (90) Elliot Anderson.

Varningar, Nottingham Forest: Murillo, Ibrahim Sangare. Leeds: Sean Longstaff.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 1-1-3

Leeds: 1-0-4

Nästa match:

Nottingham Forest: Liverpool, borta, 22 november

Leeds: Aston Villa, hemma, 23 november