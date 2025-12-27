Ny seger för Aston Villa – förlänger fina sviten

Aston Villa vann med 2–1 mot Chelsea

Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna

Aston Villa avgjorde i 84:e minuten.

Segertåget fortsätter för Aston Villa efter ny vinst. Mot Chelsea på bortaplan på Stamford Bridge på lördagen vann med 2–1 (0–1) och har nu åtta segrar i rad i Premier League.

Ollie Watkins blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 84 minuter.

Ollie Watkins gjorde avgörande målet

Chelsea tog ledningen i 37:e minuten genom Joao Pedro.

Ollie Watkins slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Aston Villa.

Ollie Watkins såg till att Aston Villa avgjorde matchen med sex minuter kvar att spela. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Chelsea ligger på femte plats i tabellen och Aston Villa är på tredje plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 30 december. Då möter Chelsea Bournemouth på Stamford Bridge 20.30. Aston Villa tar sig an Arsenal borta 21.15.

Chelsea–Aston Villa 1–2 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (37) Joao Pedro, 1–1 (63) Ollie Watkins, 1–2 (84) Ollie Watkins.

Varningar, Chelsea: Reece James, Trevoh Chalobah, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Liam Delap. Aston Villa: Matty Cash, Boubacar Kamara, Morgan Rogers.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 1-2-2

Aston Villa: 5-0-0

Nästa match:

Chelsea: AFC Bournemouth, hemma, 30 december 20.30

Aston Villa: Arsenal FC, borta, 30 december 21.15