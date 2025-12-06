Ny seger för Bayern München mot VfB Stuttgart

Bayern München segrade – 5–0 mot VfB Stuttgart

Bayern Münchens nionde seger på de senaste tio matcherna

Harry Kane gjorde tre mål för Bayern München

Tre raka segrar hade Bayern München mot just VfB Stuttgart i Bundesliga inför lördagens match. Och på lördagen segrade Bayern München på nytt – den här gången med hela 5–0 (1–0) borta på Mercedes Benz Arena.

Bayern München höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Det var 13:e matchen i rad utan förlust för Bayern München.

Konrad Laimer bakom Bayern Münchens avgörande

Bayern München startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Konrad Laimer gjorde målet redan i elfte minuten.

I 66:e minuten nätade Harry Kane och gjorde 0–2.

Josip Stanisic ökade Bayern Münchens ledning i 78:e minuten.

I den 81:a minuten fick VfB Stuttgart Lorenz Assignon utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista nio minuterna.

Harry Kane såg med åtta minuter kvar att spela till att Bayern München ökade ledningen på straff.

Bayern München gjorde också 0–5 genom Harry Kane som med målet fullbordade sitt hattrick i 88:e minuten.

Harry Kane gjorde tre mål för Bayern München.

Lagens första möte för säsongen vann Bayern München med 2–1.

VfB Stuttgart tar sig an Werder Bremen i nästa match borta söndag 14 december 19.30. Bayern München möter samma dag 17.30 Mainz hemma.

VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (0–1)

Bundesliga, Mercedes Benz Arena

Mål: 0–1 (11) Konrad Laimer, 0–2 (66) Harry Kane, 0–3 (78) Josip Stanisic, 0–4 (82) Harry Kane, 0–5 (88) Harry Kane (Michael Olise).

Varningar, VfB Stuttgart: Ameen Al-Dakhil, Jamie Leweling. Bayern München: Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Luis Diaz, Tom Bischof.

Utvisningar, VfB Stuttgart: Lorenz Assignon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 1-1-3

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

VfB Stuttgart: Werder Bremen, borta, 14 december

Bayern München: FSV Mainz, hemma, 14 december