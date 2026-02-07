Ny seger för Chelsea mot Wolverhampton

Chelsea segrade – 3–1 mot Wolverhampton

Chelseas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cole Palmer gjorde tre mål för Chelsea

Wolverhampton är ett favoritmotstånd för Chelsea och på lördagen tog Chelsea ännu en seger borta mot just Wolverhampton. Matchen i Premier League slutade 3–1 (3–0). Det var Chelseas femte raka seger mot just Wolverhampton.

Därmed har Chelsea vunnit fyra matcher i rad i Premier League.

Wolverhampton–Chelsea – mål för mål

Cole Palmer öppnade målskyttet på straff redan i 13:e minuten och gav Chelsea en tidig ledning. Laget gjorde 0–2 när Cole Palmer återigen hittade rätt på straff i 35:e minuten. I 38:e minuten gjorde också Chelsea 0–3 genom Cole Palmer som med målet fullbordade sitt hattrick.

I 55:e minuten nätade Tolu Arokodare och reducerade åt Wolverhampton. Fler mål än så blev det inte för Wolverhampton.

Det här betyder att Wolverhampton ligger kvar på 20:e och sista plats i tabellen och Chelsea på femte plats.

Nästa motstånd för Wolverhampton är Nottingham Forest. Lagen möts onsdag 11 februari 20.30. Chelsea tar sig an Leeds hemma tisdag 10 februari 20.30.

Wolverhampton–Chelsea 1–3 (0–3)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (13) Cole Palmer, 0–2 (35) Cole Palmer, 0–3 (38) Cole Palmer, 1–3 (55) Tolu Arokodare.

Varningar, Wolverhampton: Adam Armstrong. Chelsea: Marc Cucurella.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-2-3

Chelsea: 4-0-1

Nästa match:

Wolverhampton: Nottingham Forest FC, borta, 11 februari 20.30

Chelsea: Leeds Utd, hemma, 10 februari 20.30