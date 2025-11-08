Ny seger för formstarka Brage

Brage segrade – 4–1 mot Landskrona

Amar Muhsin tvåmålsskytt för Brage

Noah Åstrand John avgjorde för Brage

Brage spelar riktigt bra i Superettan. När laget mötte Landskrona hemma på Borlänge Energi Arena på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Amar Muhsin med två mål för Brage

Adam Egnell gjorde 1–0 till gästande Landskrona efter 44 minuter på straff. I 66:e minuten slog Amar Muhsin till och kvitterade för Brage.

Noah Åstrand John gjorde dessutom 2–1 i 70:e minuten.

Amar Muhsin, återigen, ökade Brages ledning i 79:e minuten.

4–1-målet kom på övertid när Pontus Jonsson slog till och gjorde mål.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Brage slutar på åttonde plats och Landskrona på nionde plats.

Brage–Landskrona 4–1 (0–1)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (44) Adam Egnell, 1–1 (66) Amar Muhsin, 2–1 (70) Noah Åstrand John, 3–1 (79) Amar Muhsin, 4–1 (90) Pontus Jonsson.

Varningar, Brage: Alexander Zetterström, Teodor Wålemark. Landskrona: Andreas Murbeck, Christian Stark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 3-0-2

Landskrona: 2-1-2