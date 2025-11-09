Ny seger för formstarka Metz
- Metz segrade – 2–1 mot Niza
- Habibou Diallo matchvinnare för Metz
- Tredje raka segern för Metz
Metz spelar riktigt bra i Ligue 1 herr. När laget mötte Niza hemma på Stade Saint Symphorien på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.
Habibou Diallo stod för Metz avgörande mål efter 84 minuter.
Metz–Niza – mål för mål
Mohamed Ali Cho gav gästerna Niza ledningen i 35:e minuten framspelad av Charles Vanhoutte. Direkt efter pausen slog Gauthier Hein till på straff och kvitterade för Metz.
Habibou Diallo såg med sex minuter kvar att spela till att Metz avgjorde matchen. Diallo fullbordade därmed lagets vändning.
Förlusten var Nizas tredje uddamålsförlust.
Lagen möts igen 16 maj på Allianz Rivera.
Nästa motstånd för Metz är Brest. Lagen möts söndag 23 november 17.15 på Stade Francis-Le Ble. Niza tar sig an Marseille hemma fredag 21 november 20.45.
Metz–Niza 2–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien
Mål: 0–1 (35) Mohamed Ali Cho (Charles Vanhoutte), 1–1 (53) Gauthier Hein, 2–1 (84) Habibou Diallo.
Varningar, Metz: Gauthier Hein, Cheikh Sabaly. Niza: Melvin Bard, Hichem Boudaoui, Antoine Mendy, Abdulay Juma Bah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Metz: 3-0-2
Niza: 3-0-2
Nästa match:
Metz: Brest, borta, 23 november
Niza: Olympique Marseille, hemma, 21 november
