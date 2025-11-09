Ny seger för formstarka Metz

Metz segrade – 2–1 mot Niza

Habibou Diallo matchvinnare för Metz

Tredje raka segern för Metz

Metz spelar riktigt bra i Ligue 1 herr. När laget mötte Niza hemma på Stade Saint Symphorien på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Habibou Diallo stod för Metz avgörande mål efter 84 minuter.

Metz–Niza – mål för mål

Mohamed Ali Cho gav gästerna Niza ledningen i 35:e minuten framspelad av Charles Vanhoutte. Direkt efter pausen slog Gauthier Hein till på straff och kvitterade för Metz.

Habibou Diallo såg med sex minuter kvar att spela till att Metz avgjorde matchen. Diallo fullbordade därmed lagets vändning.

Förlusten var Nizas tredje uddamålsförlust.

Lagen möts igen 16 maj på Allianz Rivera.

Nästa motstånd för Metz är Brest. Lagen möts söndag 23 november 17.15 på Stade Francis-Le Ble. Niza tar sig an Marseille hemma fredag 21 november 20.45.

Metz–Niza 2–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (35) Mohamed Ali Cho (Charles Vanhoutte), 1–1 (53) Gauthier Hein, 2–1 (84) Habibou Diallo.

Varningar, Metz: Gauthier Hein, Cheikh Sabaly. Niza: Melvin Bard, Hichem Boudaoui, Antoine Mendy, Abdulay Juma Bah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 3-0-2

Niza: 3-0-2

Nästa match:

Metz: Brest, borta, 23 november

Niza: Olympique Marseille, hemma, 21 november