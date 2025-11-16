Ny seger för Hammarby mot favoritmotståndet

Hammarby segrade – 6–0 mot Brommapojkarna

Hammarbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hammarbys Vilde Hasund tvåmålsskytt

Hammarby fortsätter att vinna mot Brommapojkarna i Damallsvenskan. På söndagen segrade Hammarby på nytt – den här gången med hela 6–0 (2–0) hemma på Hammarby IP. Det var Hammarbys femte raka seger mot Brommapojkarna.

Det här var 13:e gången den här säsongen som Hammarbys målvakter höll nollan.

Julie Blakstad gjorde matchvinnande målet

Hammarby tog en tidig ledning när Julie Blakstad gjorde målet på pass av Emelie Bragstad redan i 17:e minuten.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 35:e minuten när Vilde Hasund slog till framspelad av Ellen Wangerheim. Direkt efter pausen ökade Vilde Hasund Hammarbys ledning på pass av Vilma Koivisto.

Vilma Koivisto slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Julie Blakstad och ökade ledningen för Hammarby.

I 64:e minuten slog Ellen Wangerheim till på pass av Bea Sprung och gjorde 5–0.

I 82:a minuten gjorde Stella Maiquez också 6–0.

Hammarby–Brommapojkarna 6–0 (2–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (17) Julie Blakstad (Emelie Bragstad), 2–0 (35) Vilde Hasund (Ellen Wangerheim), 3–0 (49) Vilde Hasund (Vilma Koivisto), 4–0 (61) Vilma Koivisto (Julie Blakstad), 5–0 (64) Ellen Wangerheim (Bea Sprung), 6–0 (82) Stella Maiquez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-0-1

Brommapojkarna: 1-0-4