Ny seger för Manchester City mot West Ham

Seger för Manchester City med 3–0 mot West Ham

Manchester Citys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Manchester Citys Erling Haaland tvåmålsskytt

Manchester City fortsätter att ha det lätt mot West Ham i Premier League. På lördagen vann Manchester City på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) hemma på Etihad Stadium. Det var Manchester Citys nionde raka seger mot West Ham.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Manchester Citys målvakter höll nollan.

Manchester City har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Erling Haaland med två mål för Manchester City

Manchester City startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Erling Haaland till.

I 38:e minuten gjorde också laget 2–0 genom Tijjani Reijnders efter pass från Erling Haaland.

Erling Haaland gjorde också 3–0 i 69:e minuten.

Erling Haaland gjorde två mål för Manchester City och ett målgivande pass.

Manchester City tar sig an Nottingham Forest i nästa match borta lördag 27 december 13.30. West Ham möter samma dag 16.00 Fulham hemma.

Manchester City–West Ham 3–0 (2–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (5) Erling Haaland, 2–0 (38) Tijjani Reijnders (Erling Haaland), 3–0 (69) Erling Haaland.

Varningar, Manchester City: Nico Gonzalez. West Ham: Jarrod Bowen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 5-0-0

West Ham: 0-2-3

Nästa match:

Manchester City: Nottingham Forest FC, borta, 27 december 13.30

West Ham: Fulham FC, hemma, 27 december 16.00