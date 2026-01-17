Ny seger för Napoli mot Sassuolo

Napoli segrade – 1–0 mot Sassuolo

Stanislav Lobotka matchvinnare för Napoli

Tredje raka förlusten för Sassuolo

Sassuolo har varit lite av ett favoritmotstånd för Napoli. På lördagen tog Napoli ännu en seger hemma mot Sassuolo. Matchen i Serie A slutade 1–0 (1–0). Det var Napolis sjunde raka seger mot just Sassuolo.

Segermålet för Napoli stod Stanislav Lobotka för efter sju minuter.

Det här var Napolis nionde nolla den här säsongen.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Napoli.

Juventus nästa för Napoli

När lagen senast möttes vann Napoli med 2–0.

Nästa motstånd för Napoli är Juventus. Lagen möts söndag 25 januari 18.00 på Allianz Stadium.

Napoli–Sassuolo 1–0 (1–0)

Serie A, Diego Armando Maradona

Mål: 1–0 (7) Stanislav Lobotka.

Varningar, Sassuolo: Edoardo Iannoni, Aster Vranckx, Fabio Grosso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 2-3-0

Sassuolo: 0-2-3

Nästa match:

Napoli: Juventus, borta, 25 januari 18.00