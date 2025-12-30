Ny seger för Newcastle mot favoritmotståndet
- Newcastle vann med 3–1 mot Burnley
- Yoane Wissa matchvinnare för Newcastle
- Josh Laurent gjorde målet för Burnley
Burnley är lite av ett drömmotstånd för Newcastle. På tisdagen vann Newcastle på nytt – den här gången borta. Matchen i Premier League slutade 3–1 (2–1). Det var Newcastles åttonde raka seger mot Burnley.
Burnley–Newcastle – mål för mål
Joelinton gjorde 1–0 till Newcastle efter bara två minuter.
Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen genom Yoane Wissa.
1–2 kom i 23:e minuten när Josh Laurent hittade rätt på pass av Armando Broja.
1–3-målet kom på övertid när Bruno Guimaraes slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Burnley har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.
Burnley tar sig an Brighton i nästa match borta lördag 3 januari 16.00. Newcastle möter Crystal Palace hemma söndag 4 januari 16.00.
Burnley–Newcastle 1–3 (1–2)
Premier League
Mål: 0–1 (2) Joelinton, 0–2 (7) Yoane Wissa, 1–2 (23) Josh Laurent (Armando Broja), 1–3 (90) Bruno Guimaraes.
Varningar, Burnley: Florentino, Kyle Walker. Newcastle: Joelinton.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Burnley: 0-2-3
Newcastle: 2-1-2
Nästa match:
Burnley: Brighton & Hove Albion FC, borta, 3 januari 16.00
Newcastle: Crystal Palace FC, hemma, 4 januari 16.00
