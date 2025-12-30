Ny seger för Newcastle mot favoritmotståndet

Newcastle vann med 3–1 mot Burnley

Yoane Wissa matchvinnare för Newcastle

Josh Laurent gjorde målet för Burnley

Burnley är lite av ett drömmotstånd för Newcastle. På tisdagen vann Newcastle på nytt – den här gången borta. Matchen i Premier League slutade 3–1 (2–1). Det var Newcastles åttonde raka seger mot Burnley.

Burnley–Newcastle – mål för mål

Joelinton gjorde 1–0 till Newcastle efter bara två minuter.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen genom Yoane Wissa.

1–2 kom i 23:e minuten när Josh Laurent hittade rätt på pass av Armando Broja.

1–3-målet kom på övertid när Bruno Guimaraes slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Burnley har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Burnley tar sig an Brighton i nästa match borta lördag 3 januari 16.00. Newcastle möter Crystal Palace hemma söndag 4 januari 16.00.

Burnley–Newcastle 1–3 (1–2)

Premier League

Mål: 0–1 (2) Joelinton, 0–2 (7) Yoane Wissa, 1–2 (23) Josh Laurent (Armando Broja), 1–3 (90) Bruno Guimaraes.

Varningar, Burnley: Florentino, Kyle Walker. Newcastle: Joelinton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-2-3

Newcastle: 2-1-2

Nästa match:

Burnley: Brighton & Hove Albion FC, borta, 3 januari 16.00

Newcastle: Crystal Palace FC, hemma, 4 januari 16.00