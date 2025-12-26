Ny seger för Norwich City mot Charlton

Norwich City segrade – 1–0 mot Charlton

Jovon Makama matchvinnare för Norwich City

Norwich Citys starka defensiv briljerade

Charlton är lite av ett drömmotstånd för Norwich City. På fredagen vann Norwich City på nytt – den här gången hemma på Carrow Road. Matchen i Championship slutade 1–0 (0–0). Det var Norwich Citys fjärde raka seger mot Charlton.

Jovon Makama blev matchhjälte efter 61 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Norwich City–Charlton – mål för mål

Norwich City har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Charlton har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.

Lagen möts igen 21 mars på The Valley, Charlton.

Nästa motstånd för Norwich City är Watford. Lagen möts måndag 29 december 20.45 på Carrow Road.

Norwich City–Charlton 1–0 (0–0)

Championship, Carrow Road

Mål: 1–0 (61) Jovon Makama.

Varningar, Norwich City: Harry Darling, Jovon Makama, Benjamin Chrisene. Charlton: Tyreece Campbell, Thomas Kaminski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 2-2-1

Charlton: 1-1-3

Nästa match:

Norwich City: Watford FC, hemma, 29 december 20.45