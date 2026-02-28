Ny seger för PSG mot drömmotståndet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- PSG segrade – 1–0 mot Le Havre
- PSG:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Bradley Barcola matchvinnare för PSG
PSG har haft det lätt mot Le Havre i Ligue 1 herr. Och på lördagen vann PSG på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) borta på Stade Oceane. Det var PSG:s fjärde raka seger mot Le Havre.
Bradley Barcola stod för PSG:s avgörande mål efter 37 minuter.
PSG höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.
Monaco nästa för PSG
Le Havre har två vinster och tre förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har fyra vinster och en förlust och 12–4 i målskillnad.
Det här betyder att Le Havre ligger kvar på 13:e plats i tabellen och PSG på första plats.
Lagens första möte för säsongen vann PSG med 3–0.
Söndag 8 mars 17.15 spelar Le Havre borta mot Brest. PSG möter Monaco hemma på Parc des Princes fredag 6 mars 20.45.
Le Havre–PSG 0–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stade Oceane
Mål: 0–1 (37) Bradley Barcola (Kang-In Lee).
Varningar, Le Havre: Timothee Pembele, Fode Doucoure, Simon Ebonog.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Le Havre: 2-0-3
PSG: 4-0-1
Nästa match:
Le Havre: Brest, borta, 8 mars 17.15
PSG: AS Monaco, hemma, 6 mars 20.45
Den här artikeln handlar om: