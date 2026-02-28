Ny seger för PSG mot drömmotståndet

PSG segrade – 1–0 mot Le Havre

PSG:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Bradley Barcola matchvinnare för PSG

PSG har haft det lätt mot Le Havre i Ligue 1 herr. Och på lördagen vann PSG på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) borta på Stade Oceane. Det var PSG:s fjärde raka seger mot Le Havre.

Bradley Barcola stod för PSG:s avgörande mål efter 37 minuter.

PSG höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.

Monaco nästa för PSG

Le Havre har två vinster och tre förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan PSG har fyra vinster och en förlust och 12–4 i målskillnad.

Det här betyder att Le Havre ligger kvar på 13:e plats i tabellen och PSG på första plats.

Lagens första möte för säsongen vann PSG med 3–0.

Söndag 8 mars 17.15 spelar Le Havre borta mot Brest. PSG möter Monaco hemma på Parc des Princes fredag 6 mars 20.45.

Le Havre–PSG 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 0–1 (37) Bradley Barcola (Kang-In Lee).

Varningar, Le Havre: Timothee Pembele, Fode Doucoure, Simon Ebonog.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 2-0-3

PSG: 4-0-1

Nästa match:

Le Havre: Brest, borta, 8 mars 17.15

PSG: AS Monaco, hemma, 6 mars 20.45